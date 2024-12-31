Анна Ивченко

Стало известно, когда отпуск для ростовчан будет самым выгодным

В некоторые месяцы на отпуске можно даже заработать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский главный бухгалтер одного из трудовых предприятий региона Наталья Рыбинцева.