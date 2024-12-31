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Анна Ивченко

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Декабрь
Урбанист оценил итоги 2024 года в ростовской инфраструктуре
В Ростове-на-Дону завершились многие начатые проекты, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.
16 декабря, 13:33
Эколог, химик и спасатель из Ростова рассказали, чем опасны искусственные елки
Пластиковые ели низкого качества могут принести опасность для здоровья вместо новогоднего настроения, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
13 декабря, 15:59
Население Ростовской области сократилось на 77 тысяч человек за 20 лет
RostovGazeta изучила Стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года и выяснила, как этот документ повлиял на жизнь обычных дончан за 20 лет.
12 декабря, 13:48
Стало известно, чего инвестиционная стратегия не смогла дать Ростовской области
RostovGazeta изучила стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года и выяснила, какие проекты так и остались на бумаге.
12 декабря, 12:40
Стало известно, что в Ростовской области изменила Стратегия инвестиций за 20 лет
RostovGazeta изучила стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года и выяснила, какие проекты так и остались на бумаге.
12 декабря, 11:33
Инвестиции в будущее: как Ростовская область планировала развиваться 20 лет назад
RostovGazeta изучила стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года и выяснила, какое будущее документ пророчил региону.
12 декабря, 10:00
Ожидание и реальность: что изменили инвестиции в Ростовской области за 20 лет
Редакция RostovGazeta изучила стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года. Что планировали развивать в регионе 20 лет назад, как изменилась его экономика, с какими проблемами столкнулись власти и жители — читайте в спецпроекте.
12 декабря, 08:19
Риелтор назвала главный фактор, влияющий на стоимость квартир в Ростове-на-Дону
Стоимость квадратных метров в Ростове продолжит расти в следующем году, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.
10 декабря, 15:08
Аренда квартир в Ростове может подорожать на 10-15% в 2025 году
Высокие цены на покупку жилья подстегнули повышенный спрос на аренду у ростовчан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.
5 декабря, 15:45
Мораторий для застройщиков в Ростове позволит распродать полупустые новостройки
Заморозка выдачи разрешений на строительство жилых домов в Ростове с 1 декабря позволит сократить количество невыкупленных площадей в новостройках, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.
3 декабря, 13:48
Риелтор прогнозирует спрос на нераскупленное у застройщиков жилье в Ростове
Приостановление выдачи разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в Ростове с 1 декабря может улучшить социальную инфраструктуру города, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.
3 декабря, 04:23
Запрет на строительство высоток спровоцирует рост цен на вторичку в Ростове
Из-за приостановки выдачи разрешений на строительство жилых домов с 1 декабря по инициативе врио губернатора Ростовской области, интерес покупателей к квартирам на рынке вторичного жилья может увеличиться, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.
2 декабря, 16:27
Девушки из Ростова стали массово «сдувать» губы
Процедура увеличения губ в Ростовской области за год подорожала почти вдвое, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский косметолог Карина Шахназарян.
2 декабря, 07:33
Ноябрь
Психолог высказался о причинах падений с высоты в Ростовской области
Корреспондент RostovGazeta пообщался с ростовским клиническим психологом Татьяной Разумовской и узнал, почему трагические падения с высоты в Ростовской области стали происходить все чаще.
29 ноября, 19:20
Профессор экономики рассказал, как доллар под 110 рублей скажется на жизни в Ростове
Уровень жизни ростовчан снизится, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.
29 ноября, 19:07
Доктор экономических наук рассказал, что жителям Ростова делать с долларами
Пока доллар растет — его стоит придержать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.
29 ноября, 15:34
Получите фобию на десерт: можно ли выжить в Ростове-на-Дону на 300 рублей в день?
Корреспондент RostovGazeta провел эксперимент в рамках жесткой предпраздничной экономии и попытался выживать на 300 рублей в сутки пять дней подряд.
29 ноября, 13:28
Бухгалтер назвала жителям Ростова месяцы, когда не стоит брать отпуск в 2025 году
В январе и мае дополнительные дни для отдыха брать не стоит, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский главный бухгалтер одного из трудовых предприятий региона Наталья Рыбинцева.
29 ноября, 12:04
Как распланировать отпуск работникам из Ростова, чтобы не потерять в доходах
О том, как ростовчанам, работающим по классической схеме «пятидневки», распланировать время для отдыха, корреспондент RostovGazeta поговорил с экспертами.
29 ноября, 08:49
Стало известно, когда отпуск для ростовчан будет самым выгодным
В некоторые месяцы на отпуске можно даже заработать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский главный бухгалтер одного из трудовых предприятий региона Наталья Рыбинцева.
28 ноября, 08:20

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