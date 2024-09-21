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21 сентября
Житель Ростовской области в наркотическом угаре скинул знакомую в мусоропровод
21 сентября, 12:09
Власти Ростова вмешались в ситуацию с массовым мором рыбы в зоопарке
Рыба погибла в пруду ростовского зоопарка, подтвердили в администрации города.
21 сентября, 11:46
Балкон старинного здания обвалился на тротуар в центре Ростова
На улице Советской в Ростове обломки балкона упали на тротуар, сообщает со ссылкой на очевидцев Telegram-канал «Подслушано в Ростове-на-Дону».
21 сентября, 11:24
Продавцы смогут повысить конверсию на сайте объявлений
21 сентября, 10:38
Два старинных здания рядом с ЦУМ снесут в Ростове-на-Дону
21 сентября, 10:38
Проезд транспорта на сутки перекроют в центре Ростова. Где введут ограничение?
В Ростове-на-Дону из-за ремонта железнодорожных путей на сутки перекроют проезд на Текучёва, следует из данных на портале городской администрации.
21 сентября, 10:04
Космонавт из Ростовской области установит рекорд продолжительности полёта
Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установят рекорд длительности одного полёта по программе МКС, сообщили в Роскосмосе.
21 сентября, 09:22
Лето задержалось: в «Фобосе» спрогнозировали жару до почти +30 в Ростовской области
На юге России ещё несколько дней продержится жара до около +30 градусов, сообщили в Центре погоды «Фобос».
21 сентября, 08:55
Гриб в ночном небе: появилось видео взрыва после атаки беспилотников на Тихорецк
21 сентября, 08:36
Директор оборонного завода в Таганроге останется в тюрьме за кражу 420 млн руб
Бывший гендиректор оборонного завода в Таганроге Владимир Масленский не смог обжаловать свой приговор, сообщили в Ростовском областном суде.
21 сентября, 08:10
Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова
Водитель разбил легковушку, врезавшись в стену дома в центре Ростова, сообщают очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 08:06
«Собака начала скулить»: похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога
Жители сообщают о грохоте в небе над Таганрогом, который прогремел утром 21 сентября, пишут очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 07:57
Водители в Ростове разогнали массовую драку в районе Александровки
Толпа парней набросилась на сверстника в Александровке в Ростове-на-Дону, кадрами с видеозаписи поделились очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 07:40
Машина на полной скорость влетела в дом в центре Ростова и перевернулась
21 сентября, 07:38
Температура воздуха упала ниже нуля в Ростовской области
В северной части Ростовской области зафиксировали первые заморозки 20 сентября, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
21 сентября, 07:36
ТВ и радио перестанут работать в Ростовской области из-за активности солнца
Из-за солнечной активности в Ростовской области пропадет теле- и радиосигнал, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
21 сентября, 07:30
Власти нашли способ снизить уровень солености в Азовском море
Один из способов опреснить Азовское море — направить в него воду из реки Волга через Дон, сообщают федеральные СМИ.
21 сентября, 06:16
На дорогу вокруг Азовского моря понадобится порядка 600 млрд рублей
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал сумму, которая необходима для строительства дороги вокруг Азовского моря: порядка 500-600 миллиардов рублей.
21 сентября, 06:06
После атаки беспилотников в Тихорецке прогремел мощный взрыв и загорелся склад
21 сентября, 06:05
С 23 сентября массово отключат электричество в Ростове
Тысячи жителей Ростова останутся без электричества в начале рабочей недели, сообщает Донэнерго.
21 сентября, 05:43