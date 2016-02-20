В Ростове вручена затерявшаяся награда 1944 года

«Орден Отечественной войны 2 степени за бои в 1944 году не был вручен Ивану Федоровичу Шестакову в свое время. Его сын, Александр, в октябре прошлого года подал заявление военкомат по мету жительства - Кировского района Ростова. А в феврале ему было вручено удостоверение на орден отца», - рассказал Хорошилов.
По его словам, согласно указу президента о наградной работе (№ 1099, от 7 сентября 2010 года) наследникам погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, которые были представлены к награде, но не получили ее, вручается не сама награда, а удостоверение к ней.
Сведения о наградах родственников, участвовавших в великой Отечественной войне, можно найти на сайте «Подвиг народа» по имени и дате рождения родственника, добавил он.