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В Ростове вручена затерявшаяся награда 1944 года

20 февраля 2016, 09:21
В военном комиссариате Ростовской области ростовчанину было вручено удостоверение на орден, к которому был представлен его отец, погибший в конце Великой Отечественной войны, рассказал RostovGazeta начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Ростовской области Евгений Хорошилов.

«Орден Отечественной войны 2 степени за бои в 1944 году не был вручен Ивану Федоровичу Шестакову в свое время. Его сын, Александр, в октябре прошлого года подал заявление военкомат по мету жительства  - Кировского района Ростова. А в феврале ему было вручено удостоверение на орден отца», - рассказал Хорошилов.

По его словам, согласно указу президента о наградной работе (№ 1099, от 7 сентября 2010 года) наследникам погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, которые были представлены к награде, но не получили ее, вручается не сама награда, а удостоверение к ней.

Сведения о наградах родственников, участвовавших в великой Отечественной войне, можно найти на сайте «Подвиг народа» по имени и дате рождения родственника, добавил он.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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