rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Памятник уроженцу Украины появится в Ростове ко Дню Победы

29 февраля 2016, 12:13
В Первомайском районе донской столицы ко дню победы в Великой Отечественной войне возведут памятник уроженцу Украины и участнику штурма рейхстага Алексею Бересту, информирует в понедельник горадминистрация.

"Памятник установят в сквере 353 Стрелковой дивизии. Пройдет благоустройство территории и реконструкция фасада здания института защиты предпринимателя. В скором времени организуют стройплощадку, начнется заливка фундамента", - сказано в сообщении.

Уточнено, что памятник уже готов. Он будет высотой пять метров, сделан из бронзы и показан в натуральный рост со знаменем победы.

Берест является героем Украины, в ходе штурма Рейхстага, вместе с боевыми товарищами при помощи автоматчиков он осуществил задание по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага.

Между тем, на Украине с декабря 2013 года по август прошедшего года снесли 778 памятников Ленину. Данные события получили название «Ленинопад».

p1

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00