Памятник уроженцу Украины появится в Ростове ко Дню Победы

"Памятник установят в сквере 353 Стрелковой дивизии. Пройдет благоустройство территории и реконструкция фасада здания института защиты предпринимателя. В скором времени организуют стройплощадку, начнется заливка фундамента", - сказано в сообщении.
Уточнено, что памятник уже готов. Он будет высотой пять метров, сделан из бронзы и показан в натуральный рост со знаменем победы.
Берест является героем Украины, в ходе штурма Рейхстага, вместе с боевыми товарищами при помощи автоматчиков он осуществил задание по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага.
Между тем, на Украине с декабря 2013 года по август прошедшего года снесли 778 памятников Ленину. Данные события получили название «Ленинопад».
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