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Ростовского студента наказали за свастику в интернете

1 марта 2016, 06:42
В Зернограде Ростовской области привлекли к административной ответственности в виде штрафов студента, который в соцсетях распространял изображение свастики, сообщает областная прокуратура.

"Суд установил, что два года назад фигурант разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" изображение свастики. После чего опубликовал песню «Слава Руси» музыкальной группы «Коловрат»", - сказано в сообщении.

Уточнено, что данная музыкальная композиция в 2012 году признана судом экстремистским материалом. Фигурант является студентом аграрного университета в Зернограде.

Из-за ненадлежащей воспитательной работы в студсреде прокурор района внес представление директору учебного заведения с требованием устранить нарушения.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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