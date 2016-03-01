Ростовского студента наказали за свастику в интернете

"Суд установил, что два года назад фигурант разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" изображение свастики. После чего опубликовал песню «Слава Руси» музыкальной группы «Коловрат»", - сказано в сообщении.
Уточнено, что данная музыкальная композиция в 2012 году признана судом экстремистским материалом. Фигурант является студентом аграрного университета в Зернограде.
Из-за ненадлежащей воспитательной работы в студсреде прокурор района внес представление директору учебного заведения с требованием устранить нарушения.
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