Дорогой автомобиль угнали у директора Электромаша в Новочеркасске

По данным местных СМИ, угнанный автомобиль принадлежит директору ООО ТД "Электромаш" Арсену Сулейманову. В полиции имя владельца не назвали, однако сообщили, что машина была украдена на улице Крылова в Новочеркасске, недалеко от дома Сулейманова.
"Владелец обратился в правоохранительные органы около 7.30 мск, на место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции. В данный момент угонщик еще не пойман", - сказал представитель донского управления МВД.
Собеседник агентства добавил, что в данный момент оперативные действия, направленные на поиск и задержание подозреваемых, продолжаются.
Торговый Дом «Электромаш» занимается поставками промышленных станков и специализированного оборудования.