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Дорогой автомобиль угнали у директора Электромаша в Новочеркасске

2 марта 2016, 16:13
Автомобиль Toyota Land Cruiser был угнан в Новочеркасске рано утром 1 марта, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы донского главка МВД.

По данным местных СМИ, угнанный автомобиль принадлежит директору  ООО ТД "Электромаш" Арсену Сулейманову. В полиции имя владельца не назвали, однако сообщили, что машина была украдена на улице Крылова в Новочеркасске, недалеко от дома Сулейманова.

"Владелец обратился в правоохранительные органы около 7.30 мск, на место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции. В данный момент угонщик еще не пойман", - сказал представитель донского управления МВД.

Собеседник агентства добавил, что в данный момент оперативные действия, направленные на поиск и задержание подозреваемых, продолжаются.

Торговый Дом «Электромаш» занимается поставками промышленных станков и специализированного оборудования.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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