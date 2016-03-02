Дорогой автомобиль угнали у директора Электромаша в Новочеркасске

По данным местных СМИ, угнанный автомобиль принадлежит директору ООО ТД "Электромаш" Арсену Сулейманову. В полиции имя владельца не назвали, однако сообщили, что машина была украдена на улице Крылова в Новочеркасске, недалеко от дома Сулейманова.

