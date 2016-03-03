Жительница Ростовской области убила дочь топором

"По данным следствия, в среду между 88-летней фигуранткой и ее 58-летней дочерью возник конфликт. После чего подозреваемая пять раз ударила топором последнюю по голове", - сказано в сообщении.
Уточнено, что потерпевшая погибла. Пенсионерка признала свою вину и сообщила следователю, что убила дочь из-за того, что последняя плохо к ней относилась.
По данным областного управления МВД России, подозреваемая ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По факту убийства завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
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