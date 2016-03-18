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Багаевский гидроузел угрожает экологии Дона

18 марта 2016, 11:51
В результате строительства в Ростовской области Багаевского гидроузла может значительно сократиться количество рыбы в реке Дон, считает эксперт ФГБНУ «АзНИИРХ» (Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства) Сергей Дудкин

По его словам, судоходство на Дону имеет разрушительное воздействие на экологию. Судоходство считается самым дешёвым видом транспорта, однако такая позиция ошибочная, полагает Дудкин.

«Когда мы говорим, что судоходный транспорт — самый дешёвый и выгодный, мы учитываем только прямые затраты и «забываем» о косвенных, например, про тот огромный вред окружающей среде, который он наносит. Так в советское время при строительстве Цимлянского водохранилища возвели три рыбзавода, и по результату количество осетровых со временем приблизилось к показателю тридцатых годов», - заявил Дудкин.

По словам завотделом промысловой ихтиологии Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, нужно понимать, что из-за судоходства теряются ресурсы весенних вод, которые могли бы сформировать паводок и залить нерестилища. Этого не происходит из-за того, что судоходству нужно поддерживать одинаковый уровень воды в Дону, отметил Дудкин.

«Более того, проход каждого судна — это сгон и нагон воды. Поэтому даже та рыба, которая отнерестилась, под действием ударной волны, идущей перед каждой баржей, разбивается и гибнет», - добавил специалист Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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