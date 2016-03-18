Багаевский гидроузел угрожает экологии Дона

«Когда мы говорим, что судоходный транспорт — самый дешёвый и выгодный, мы учитываем только прямые затраты и «забываем» о косвенных, например, про тот огромный вред окружающей среде, который он наносит. Так в советское время при строительстве Цимлянского водохранилища возвели три рыбзавода, и по результату количество осетровых со временем приблизилось к показателю тридцатых годов», - заявил Дудкин.