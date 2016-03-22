Часть Ростова во вторник на день отключили от электроснабжения

До 17.00 по московскому времени без света остались дома по улицам Вятская, Выборгская, Запорожская, Калинина, Крайняя, Красносельская, Мадояна, Малаховская, Разина, Толмачева, Манежная, Мичуринская, Рижская, Ровенская, Череповецкая, Кустанайская, Миллеровская, Развилинская, Благодатная, Вольская, Лесопарковая, Родниковая, Говорова, Заветинская, Пойменная, Левобережная и ж/д Кристальный.