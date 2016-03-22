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Часть Ростова во вторник на день отключили от электроснабжения

22 марта 2016, 08:17
В донской столице во вторник в течение дня часть улиц осталась без электричества из-за проведения технических работ, сообщает горадминистрация.

До 17.00 по московскому времени без света остались дома по улицам Вятская, Выборгская, Запорожская, Калинина, Крайняя, Красносельская, Мадояна, Малаховская, Разина, Толмачева, Манежная, Мичуринская, Рижская, Ровенская, Череповецкая, Кустанайская, Миллеровская, Развилинская, Благодатная, Вольская, Лесопарковая, Родниковая, Говорова, Заветинская, Пойменная, Левобережная и ж/д Кристальный.

Также на этот промежуток времени электричество отсутствует по переулкам Глазунова, Короткий, Таймырский, Белозерский, Вагайский, Выгодский, Вязовский, Дивный, Еланский, Елецкий, Знаменский и Кислородный.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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