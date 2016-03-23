Офшорная ловушка для донской индейки

Вскоре после этого ВЭБ выкупил у ВТБ долги «Евродона» и стал основным кредитором компании. Первый комплекс по переработке мяса индейки был введен в эксплуатацию уже в 2006 году. А с 2007 года, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», в число собственников «Евродона» вошла компания BrimstoneInvestments. Сам Вадим Ванеев, комментируя в ростовской прессе последние события вокруг своей компании, сообщил, что еще в процессе рассмотрения заявки на кредитование индюшиного проекта ВТБ принял решение войти в его уставный капитал, поскольку не было достаточного обеспечения по кредиту, а затем, в процессе перехода в ВЭБ, соответствующая доля была продана офшору. «Подробности этой сделки мне неизвестны, - сказал Ванеев. - Бенефициаров офшора я не знал вплоть до 2012 года. Я был уверен, что за офшором стоит банк — раньше это была нормальная практика, — и спокойно работал».