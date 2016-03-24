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Донскую компанию оштрафовали за незаконный сброс 7 тыс тонн отходов

24 марта 2016, 15:19
В Ростовской области привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 186 тысяч рублей компанию «Шахтоуправление «Садкинское», которая незаконно сбросила семь тысяч тонн отходов, сообщает в четверг областная прокуратура.

"В прошлом году в Усть-Донецком районе организация сбросила отходы горной породы, однако данная территория не была введена в эксплуатацию. Также компания не разработала нормативы образования и лимиты на размещение отходов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что предприятие не внесло оплату за негативное воздействие на природу в части компенсации за сверхлимитное размещение отходов. Прокуратура внесла представление руководителю компании с требованием устранить нарушения. Помимо этого, трех должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Сейчас данный участок земли введен в эксплуатацию.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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