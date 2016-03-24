Донскую компанию оштрафовали за незаконный сброс 7 тыс тонн отходов

"В прошлом году в Усть-Донецком районе организация сбросила отходы горной породы, однако данная территория не была введена в эксплуатацию. Также компания не разработала нормативы образования и лимиты на размещение отходов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что предприятие не внесло оплату за негативное воздействие на природу в части компенсации за сверхлимитное размещение отходов. Прокуратура внесла представление руководителю компании с требованием устранить нарушения. Помимо этого, трех должностных лиц привлекли к административной ответственности.
Сейчас данный участок земли введен в эксплуатацию.