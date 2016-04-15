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Новый корпус Таганрогской БСМП построят за 1,7 млрд рублей

15 апреля 2016, 12:13
На строительство нового корпуса БСМП в Таганроге потратят 1,7 миллиарда рублей, рассказала в пятницу на встрече с журналистами министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

По словам спикера, созданием проектной документации строительства нового здания таганрогской больницы в данный момент занимается петербургская компания "Эл Тех Проект". Стоимость разработки проекта составила 16,8 миллиона рублей, которые будут выделены из муниципального бюджета Таганрога в 2016 году.

"Окончательно проектные документы будут доделаны к октябрю текущего года, а строительство завершится в 2020 году. Стоимость непосредственно строительства, по предварительным оценкам, составляет 1,7 миллиарда рублей", - сказала Быковская.

Она пояснила, что необходимость в новом здании возникла в связи с планируемым ремонтом старого семиэтажного корпуса таганрогской БСМП. По словам Быковской, средства на строительство планируется получить из федерального бюджета в рамках целевой программы.

К4

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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