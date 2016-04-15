Журналисты узнали о лифтовом конфликте в Уфе

Эксперты сразу отметили, что причиной столь стремительного падения являются конфликты в сфере ЖКХ. Об этом же говорил и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Но теперь появились первые подробности. Главная причина – коррупционные скандалы и конфликты, связанные с обслуживанием лифтов в Уфе, сообщает интернет-издание mkset.ru.
Журналисты этого СМИ ссылаются на неназванный источник в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Именно он сообщил о том, что в правительстве обеспокоены ситуацией, сложившейся в Башкортостане. Во время недавней выездной проверки было установлено, что многие жилые дома в Уфе обслуживают компании «Уфалифт Плюс» и «Башкирская лифтовая компания». Эти фирмы ведут нешуточную корпоративную борьбу, в которой, по всей видимости, уже участвуют и местные чиновники.
Андрей Чибис выразил обеспокоенность тем, что подобные конфликты отражаются на качестве обслуживания лифтов. Федеральный чиновник считает, что при таком положении дел с лифтами может произойти трагедия, аналогичная той, которая случилась в Москве в «Алых Парусах».
Члены комиссии собрали всю необходимую информацию и передали материалы компетентным органам. Источник в Минстрое рассказал, что поручения были переданы и властям Башкирии, которые попытались повлиять на администрацию Уфы. Но пока складывается впечатление, что в мэрии все указания остались без внимания. И теперь борьба в сфере обслуживания лифтов превращается в повестку дня в федеральных СМИ.
Любопытно, что данным делом уже заинтересовались в Генпрокуратуре, МВД и ФСБ. Там не исключают, что в лифтовом конфликте имеет место коррупционная составляющая чиновников мэрии Уфы.