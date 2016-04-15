Журналисты узнали о лифтовом конфликте в Уфе

Журналисты этого СМИ ссылаются на неназванный источник в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Именно он сообщил о том, что в правительстве обеспокоены ситуацией, сложившейся в Башкортостане. Во время недавней выездной проверки было установлено, что многие жилые дома в Уфе обслуживают компании «Уфалифт Плюс» и «Башкирская лифтовая компания». Эти фирмы ведут нешуточную корпоративную борьбу, в которой, по всей видимости, уже участвуют и местные чиновники.