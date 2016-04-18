Часть улиц Ростова на несколько дней останется без света

Также 20 апреля на тот же промежуток времени электроснабжение будут приостанавливать на площади Тружеников, проспектах Коммунистический, Богатяновский спуск, Кировский, Стачки, Космонавтов, улицах Волкова, Социалистическая, Петровская, в переулке Боковский.