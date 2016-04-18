Часть улиц Ростова на несколько дней останется без света

Во вторник днем электричество будут отключать в домах по улицам Коммунаров, Сакко и Ванцетти, Спартаковская, Тренева, Казахская, Социалистическая, переулкам Упорный, Дунаевского, Кривошлыковский, Железноводский и проспектам Шолохова, Коммунистический, Стачки, Богатяновский спуск.
Также 20 апреля на тот же промежуток времени электроснабжение будут приостанавливать на площади Тружеников, проспектах Коммунистический, Богатяновский спуск, Кировский, Стачки, Космонавтов, улицах Волкова, Социалистическая, Петровская, в переулке Боковский.
В течение дня 21 апреля света не будет по проспектам Коммунистический, Буденновский, Космонавтов, переулку Островскому, улицам Максима Горького, Красноармейская, Орбитальная, Киргизская.
Подачу электричества 22 апреля днем ограничат по улицам Богданова, Подвойского, Городовикова, 29, 31, 33 и 35-я линия, Красноармейская, Жмайлова, Стабильная, Максима Горького, переулку Островскому, проспекту Буденновскому.