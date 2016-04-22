На Дону будут судить членов банды, убивавших людей из-за квартир

Уточняется, что жертвами становились одинокие граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Обвиняемые знакомились с ними, покупали им еду и алкоголь и получали доступ к документам на жилье. После этого они по фальшивым документам оформляли его на себя и перепродавали. В нескольких случаях обвиняемые убивали законных владельцев с целью скрыть преступление. Четверых человек они убили и еще один раз покушались на убийство.

