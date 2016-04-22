На Дону будут судить членов банды, убивавших людей из-за квартир

"По данным следствия, в 2012 году в Ростове появилась группировка, в которую вошли три человека. Еще двое граждан помогали им. В течение двух лет фигуранты захватывали чужие квартиры, в том числе убивая их владельцев", - сказано в сообщении.
Уточняется, что жертвами становились одинокие граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Обвиняемые знакомились с ними, покупали им еду и алкоголь и получали доступ к документам на жилье. После этого они по фальшивым документам оформляли его на себя и перепродавали. В нескольких случаях обвиняемые убивали законных владельцев с целью скрыть преступление. Четверых человек они убили и еще один раз покушались на убийство.
Всего преступникам удалось завладеть тремя квартирами и двумя частными домами. В дальнейшем они планировали получить еще одно домовладение и три квартиры.
По факту совершенных преступлений завели несколько уголовных дел. Наказание по ним может составлять лишение свободы вплоть до пожизненного.