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Акция "Бессмертный полк" в Ростове соберет более 50 тыс участников

5 мая 2016, 15:15
В Ростове 9 мая свыше 50 тысяч человек примут участие в шествии "Бессмертного полка", сообщает в четверг облправительство.

"Участники пройдут с портретами воевавших отцов и дедов по улице Советской, далее по Большой Садовой до пересечения с улицей Соколова. По пути будут организованы площадки с военной техникой, полевой кухней и праздничными концертами", - сказано в сообщении.

Замыкать колонну будут байкеры, которые провезут знамя Победы. Присоединиться к мероприятию может любой желающий, главное - иметь при себе плакат с фотографией участника Великой Отечественной войны.

В прошедшем году в акции приняли участие 20 тысяч человек более чем из 20 стран.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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