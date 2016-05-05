Акция "Бессмертный полк" в Ростове соберет более 50 тыс участников

"Участники пройдут с портретами воевавших отцов и дедов по улице Советской, далее по Большой Садовой до пересечения с улицей Соколова. По пути будут организованы площадки с военной техникой, полевой кухней и праздничными концертами", - сказано в сообщении.
Замыкать колонну будут байкеры, которые провезут знамя Победы. Присоединиться к мероприятию может любой желающий, главное - иметь при себе плакат с фотографией участника Великой Отечественной войны.
В прошедшем году в акции приняли участие 20 тысяч человек более чем из 20 стран.