В Ростове впервые прошел форум Союза городов воинской славы

На патриотическое мероприятие собрались молодые ребята из 23 российских городов-героев. Это победители тематических конкурсов, смотров и фестивалей, приуроченных к празднику Великой Победы.
В рамках мероприятия прошел автопробег: колонна из 45 автомобилей, на каждой из которых располагался флаг города-героя, проехала до стелы ростовского аэропорта. Здесь все участники пробега вспомнили воинов и возложили цветы к памятнику.
"Все участники форума "наследники воинской славы" - это активные молодые люди, в поступках которых мы видим пример для многих их ровесников, ведь представлять свой город – это очень почетное и ответственное дело", - отметил посол от Ростова-на-Дону Никас Сафронов.