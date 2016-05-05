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В Ростове впервые прошел форум Союза городов воинской славы

5 мая 2016, 14:39
Форум для воспитанников старших классов "Наследники Воинской славы" состоялся в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте городской администрации.

На патриотическое мероприятие собрались молодые ребята из 23 российских городов-героев. Это  победители тематических конкурсов, смотров и фестивалей, приуроченных к празднику Великой Победы.

В рамках мероприятия прошел автопробег: колонна из 45 автомобилей, на каждой из которых располагался флаг города-героя,  проехала до стелы ростовского аэропорта. Здесь все участники пробега вспомнили воинов и возложили цветы  к памятнику.

"Все участники форума "наследники воинской славы" - это активные молодые люди, в поступках которых мы видим пример для многих их ровесников, ведь представлять свой город – это очень почетное и ответственное дело",  - отметил посол от Ростова-на-Дону Никас Сафронов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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