Муфтий Татарстана не поддержал установку памятника Екатерине II

"Если и ставить памятник, то в другом месте. Когда посетители приходят в мечеть Марджани, то они узнают всю историю этого места, а также то, что ее возвели с разрешения Екатерины II. Этого достаточно в память об императрице", - приведены слова Самигуллина в сообщении.
Идея установить монумент появилась в апреле этого года. Сейчас объявлен конкурс проектов. При этом в Интернете форум татарской молодежи опубликовал петицию, в которой активисты призвали временно заморозить конкурс и узнать мнение местных жителей. По их словам, общественность против данной задумки.