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Муфтий Татарстана не поддержал установку памятника Екатерине II

17 мая 2016, 13:57
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против установки в Старо-Татарской слободе памятника в честь визита в 1767 году в Казань императрицы Екатерины II, сообщает во вторник Инказан.ру.

"Если и ставить памятник, то в другом месте. Когда посетители приходят в мечеть Марджани, то они узнают всю историю этого места, а также то, что ее возвели с разрешения Екатерины II. Этого достаточно в память об императрице", - приведены слова Самигуллина в сообщении.

Идея установить монумент появилась в апреле этого года. Сейчас объявлен конкурс проектов. При этом в Интернете форум татарской молодежи опубликовал петицию, в которой активисты призвали временно заморозить конкурс и узнать мнение местных жителей. По их словам, общественность против данной задумки.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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