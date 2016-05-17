Муфтий Татарстана не поддержал установку памятника Екатерине II

"Если и ставить памятник, то в другом месте. Когда посетители приходят в мечеть Марджани, то они узнают всю историю этого места, а также то, что ее возвели с разрешения Екатерины II. Этого достаточно в память об императрице", - приведены слова Самигуллина в сообщении.