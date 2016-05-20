Каждый пятый школьный спортзал в Ростове требует ремонта

Общее число школ в городе превышает 220.
На заседании коллегии в администрации города в докладе о внедрении ГТО в общеобразовательные учреждения Ростова начальник управления образования отметила необходимость ремонтировать спортивные площадки учреждений.
Было отмечено, что в четырех школах города спортивные залы полностью выведены из эксплуатации по причине отсутствия в них ремонта.
Однако, Чернышова отметила и многочисленные успехи в вопросе улучшения спортивной инфраструктуры школ города за последние три года.
«Было приобретено спортивное оборудование для 71 школы, капитально отремонтировано 8 спортивных площадок и 7 спортивных залов городских школ»,- сказала Чернышова.