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Каждый пятый школьный спортзал в Ростове требует ремонта

20 мая 2016, 12:05
В Ростове-на-Дону 44 спортивных зала общеобразовательных школ требуют ремонта, сообщил начальник Управления образования города Виктория Чернышова.

Общее число школ в городе превышает 220.  

На заседании коллегии в администрации города в докладе о внедрении ГТО в общеобразовательные учреждения Ростова начальник управления образования отметила необходимость ремонтировать спортивные площадки учреждений.

Было отмечено, что в четырех школах города спортивные залы полностью выведены из эксплуатации по причине отсутствия в них ремонта.

Однако, Чернышова отметила и многочисленные успехи в вопросе улучшения спортивной инфраструктуры школ города за последние три года.

«Было приобретено спортивное оборудование для 71 школы, капитально отремонтировано 8 спортивных площадок и 7 спортивных залов городских школ»,- сказала Чернышова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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