Директор «Ростова» опроверг слухи об уходе лидеров

Наконец-то стали известны соперники футбольного клуба «Ростов» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов на радость всем болельщикам. Команда — обладатель серебряного кубка чемпионата России по футболу примет участие именно на этой стадии. По словам корреспондента ТАСС, Дмитрия Буянина, футболисты клуба, у которых есть еще действующие контракты, думают о продолжении карьеры, а вот с остальными пока еще ведутся переговоры. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Али Узденов. Как бы то ни было, основа основ — костяк, защита — команды останется прежним, заверил Али Узденов. "Ростов" в прошлом занял второе место по итогам чемпионата России и впервые в истории завоевал право принять участие в Лиге чемпионов. Именно поэтому футболистам предстоит стартовать с предпоследнего, 3-го квалификационного раунда турнира. Самое удивительное, что контракт с Бердыевым уже почти завершен, но этот человек не думал уходить и оставлять родной клуб на волю случая. Али Узденов особенно ценит такое отношение к своему клубу, к партнерам по команде и любые действия Бердыева направлены на сплочение людей перед особо важным матчем, хотя этот человек, по словам самого Узденова, «не похож на диктатора», однако решение касательно футбольной судьбы тренера должно быть уже принято 27 мая.