К ЧМ-2018 в Ростове появится отель HolidayInn

23 мая стало известно о том, что в Ростове планируется строительство отеля всемирно известной корпорации HolidayInn. Это будет четырехзвездочное заведение, каркас которого расположен на Красноармейской улице еще с 2012-го года. Изначально это здание строилось под сдачу офисов для различных организаций, однако теперь, с легкой руки компании «СВИССБЭЛ», оно превратится в люксовый отель.