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К ЧМ-2018 в Ростове появится отель HolidayInn

23 мая 2016, 20:55
23 мая стало известно о том, что в Ростове планируется строительство отеля всемирно известной корпорации HolidayInn.

23 мая стало известно о том, что в Ростове планируется строительство отеля всемирно известной корпорации HolidayInn. Это будет четырехзвездочное заведение, каркас которого расположен на Красноармейской улице еще с 2012-го года. Изначально это здание строилось под сдачу офисов для различных организаций, однако теперь, с легкой руки компании          «СВИССБЭЛ», оно превратится в люксовый отель.

Бюджет проекта составляет около 2 миллиардов рублей, а закончить данный долгострой планируют уже к 2018 году, как раз к началу ЧМ-2018.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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