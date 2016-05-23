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Сборка колеса обозрения продолжилась в парке Революции в Ростове

23 мая 2016, 20:45
Возведение колеса в Ростове продолжается. Когда колесо обозрения начнет работать – еще не известно, но инвестор высказал надежды на то, что до конца лета сборку аттракциона все же удастся закончить.

Колесо обозрения диаметром в 65 метров строится в Ростове. Этот новый аттракцион планировался быть открытым еще в начале мая в парке Октябрьской революции. К сожалению, уже возведенные конструкции разобрали по вине немецкой компании – поставщика. Согласно договору, компания должна была поставить узлы и агрегаты, но обязательств своих не выполнила. В данный момент проблему решили и все необходимые детали привезли. Возведение колеса в Ростове продолжается. Когда колесо обозрения начнет работать – еще не известно, но инвестор высказал надежды на то, что до конца лета сборку аттракциона все же удастся закончить. В колесе обозрения будет 30 кабинок. Они будут оборудованы кондиционером, столиками и обогревом. Колесо рассчитано на одновременное нахождение на нем 180 человек. Правда, не всех жителей Ростова обрадовала перспектива появления в городе такого аттракциона. В интернете можно найти даже петицию о запрете на его установку.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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