Тюремное заключение грозит главе администрации Кигинского района

Уголовное дело заведено в отношении 58-летнего Рафика Харисова, который является главой администрации Кигинского района республики Башкирия. По сообщения СМИ это не первое уголовное дело на чиновников районной администрации. Следователи считают, что данный гражданин превысил должностные полномочия и подписал недействительные бумаги о выполненных работах по строительству и нанес денежный ущерб всему району, в размере 1,2 млн. рублей. В 2012 году был заключен договор о благоустройстве водопровода в одном районе, на сумму 25 млн. рублей. В 2013 году фигурантом дела были подписаны акты о выполненных работах, которые не сделаны до сих пор. Если вина подсудимого будет доказана, то ему грозит денежный штраф, в размере 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 7 лет колонии общего режима.