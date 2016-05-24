В Нижегородской области появилась очередная современная больница

В новом отделении жители города и всего региона смогут провести консультацию с врачами узкой направленности, вроде специалистов по рентгену, УЗИ, эндокринологии, гинекологии и дерматовенерологии. Каждый кабинет обустроен по последнему слову техники с помощью иностранного оборудования. На обустройство был выделен региональный бюджет.