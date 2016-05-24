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В Нижегородской области появилась очередная современная больница

24 мая 2016, 20:00
23 мая в городе Бор (Нижегородская область) была открыта современная взрослая поликлиника. Она открылась в здании центральной райбольницы, в которой до недавнего времени проводился капитальный ремонт всех корпусов.

23 мая в городе Бор (Нижегородская область) была открыта современная взрослая поликлиника. Она открылась в здании центральной райбольницы, в которой до недавнего времени проводился капитальный ремонт всех корпусов.

В новом отделении жители города и всего региона смогут провести консультацию с врачами узкой направленности, вроде специалистов по рентгену, УЗИ, эндокринологии, гинекологии и дерматовенерологии. Каждый кабинет обустроен по последнему слову техники с помощью иностранного оборудования. На обустройство был выделен региональный бюджет.

Стоит отметить, что за 2015 год на подобные нужны из госбюджета было выделено более полумиллиарда рублей (569,5 миллионов руб.)

#Желтые новости#Денис Объедкин
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