В Нижегородской области появилась очередная современная больница

23 мая в городе Бор (Нижегородская область) была открыта современная взрослая поликлиника. Она открылась в здании центральной райбольницы, в которой до недавнего времени проводился капитальный ремонт всех корпусов.
В новом отделении жители города и всего региона смогут провести консультацию с врачами узкой направленности, вроде специалистов по рентгену, УЗИ, эндокринологии, гинекологии и дерматовенерологии. Каждый кабинет обустроен по последнему слову техники с помощью иностранного оборудования. На обустройство был выделен региональный бюджет.
Стоит отметить, что за 2015 год на подобные нужны из госбюджета было выделено более полумиллиарда рублей (569,5 миллионов руб.)