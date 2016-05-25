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Уровень загрязненности воздуха в Ростове в 2 раза выше нормы

25 мая 2016, 07:16
Уровень загрязненности воздуха в Ростове превышает норму в 1,5-2 раза, сообщил председатель комитета по охране окружающей среды администрации Ростова Владимир Василенко.

На заседании совета директоров предприятий и организаций Ростова Василенко осветил вопросы охраны окружающей среды.

"По данным Ростовского центра гидрометеорологии, суммарное количество загрязняющих веществ в городе за 2015 год составило почти две тысячи тонн", - сказал Василенко.

По его словам, экологическая обстановка в городе не позволяет назвать воздух чистым.

Кроме того, в Ростове есть всего одна станция, осуществляющая деятельность по проверке загрязненности воздуха. В советское время в Ростове было пять таких станций.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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