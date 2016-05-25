Уровень загрязненности воздуха в Ростове в 2 раза выше нормы

На заседании совета директоров предприятий и организаций Ростова Василенко осветил вопросы охраны окружающей среды.
"По данным Ростовского центра гидрометеорологии, суммарное количество загрязняющих веществ в городе за 2015 год составило почти две тысячи тонн", - сказал Василенко.
По его словам, экологическая обстановка в городе не позволяет назвать воздух чистым.
Кроме того, в Ростове есть всего одна станция, осуществляющая деятельность по проверке загрязненности воздуха. В советское время в Ростове было пять таких станций.