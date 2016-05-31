Уникальный туристический проект был представлен в Башкирии

Интернет-издание Mkset.ru сообщает, что этот проект направлен на развитие такой сферы, как внутренний туризм. В его рамках работает интернет-портал, с помощью которого можно самостоятельно подобрать тур по республике длительностью один или два дня. На портале имеется информация по всем маршрутам с их описанием. С помощью встроенных фильтров каждый может составить себе маршрут по индивидуальным параметрам.