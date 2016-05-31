Уникальный туристический проект был представлен в Башкирии

Интернет-издание Mkset.ru сообщает, что этот проект направлен на развитие такой сферы, как внутренний туризм. В его рамках работает интернет-портал, с помощью которого можно самостоятельно подобрать тур по республике длительностью один или два дня. На портале имеется информация по всем маршрутам с их описанием. С помощью встроенных фильтров каждый может составить себе маршрут по индивидуальным параметрам.
Так же на портале будет возможность оставлять отзывы, читать советы бывалых туристов, а так же будет составлен список добросовестных турфирм.
Пока в проекте участвует 20 объектов, таких как пещера Шульган-Таш, стерлитамакские шиханы, Нугушское и Павловское водохранилища, озеро Аслыкуль и водопад Шарлама, Иремель.
Стоит отметить, что в этом проекте так же имеют заинтересованность муниципалитеты, ведь за счет развития данной сферы они могут пополнить свой бюджет.