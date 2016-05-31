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Уникальный туристический проект был представлен в Башкирии

31 мая 2016, 22:30
Сегодня в рамках пресс-конференции в агентстве «Башинформ» был представлен новый туристический проект, аналогов которому нет в России – «Открой республику».

Интернет-издание Mkset.ru сообщает, что этот проект направлен на развитие такой сферы, как внутренний туризм. В его рамках работает интернет-портал, с помощью которого можно самостоятельно подобрать тур по республике длительностью один или два дня. На портале имеется информация по всем маршрутам с их описанием. С помощью встроенных фильтров каждый может составить себе маршрут по индивидуальным параметрам.

Так же на портале будет возможность оставлять отзывы, читать советы бывалых туристов, а так же будет составлен список добросовестных турфирм.

Пока в проекте участвует 20 объектов, таких как пещера Шульган-Таш, стерлитамакские шиханы, Нугушское и Павловское водохранилища, озеро Аслыкуль и водопад Шарлама, Иремель.

Стоит отметить, что в этом проекте так же имеют заинтересованность муниципалитеты, ведь за счет развития данной сферы они могут пополнить свой бюджет.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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