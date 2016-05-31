В Уфе образовалось логово сектантов

Издание Mkset.ru сообщает, что она называется «Наследие предков» и там людей бьют плетками, таким образом «вылечивая» от реальных или надуманных заболеваний. Людей также возят по якобы святым местам Казахстана и Башкирии, сообщают в следкоме РБ. При отказе родственников одурманенных людей от паломничества, им предсказывали различные несчастья.
Без права на медицинскую деятельность адепты секты ставили серьезные диагнозы людям, призывали отказываться от родственников и не воспитывать детей. Сейчас дело расследуют.
Данная секта – аналог религиозного движения «Ата-Жоль» (Путь предков), которое в России запрещено. В организации наносился вред здоровью людей. Были установлены факты воздействия на психику и нанесение тяжкого вреда здоровью. В следственном комитете ведется еще несколько дел по другим адептам секты.