В Уфе образовалось логово сектантов

Издание Mkset.ru сообщает, что она называется «Наследие предков» и там людей бьют плетками, таким образом «вылечивая» от реальных или надуманных заболеваний. Людей также возят по якобы святым местам Казахстана и Башкирии, сообщают в следкоме РБ. При отказе родственников одурманенных людей от паломничества, им предсказывали различные несчастья.