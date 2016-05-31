Владельцы нижегородского кафе заплатят штраф за содержание льва

Как пишет издание Newsnn.ru, размер штрафа для лица юридического составляет 30 – 50 тысяч рублей, индивидуального предпринимателя – 5 – 10 тысяч рублей, проинформировали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Дело в том, что в социальных сетях начались бурные обсуждения новости об одном из кафе Нижнего Новгорода. В этом кафе предлагают сфотографироваться с диким животным, о чем открыто информируют на странице соцсети данного заведения. Кафе расположено по адресу: ул.Б.Покровская, д.68. Посетители заведения могут не только поесть и отдохнуть, но также поиграть со львенком по кличке Киара и сделать с ним фотографию.
В пункте 2.5 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общепита говориться о том, что в таких заведениях не могут содержаться домашние животные и птица, как рассказали в Роспотребнадзоре.
Фотосессии со львенком, как видно из опубликованных сообщений, проходят в кафе уже давно и эта информация может оказаться поводом для проверки.