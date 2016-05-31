Владельцы нижегородского кафе заплатят штраф за содержание льва

Дело в том, что в социальных сетях начались бурные обсуждения новости об одном из кафе Нижнего Новгорода. В этом кафе предлагают сфотографироваться с диким животным, о чем открыто информируют на странице соцсети данного заведения. Кафе расположено по адресу: ул.Б.Покровская, д.68. Посетители заведения могут не только поесть и отдохнуть, но также поиграть со львенком по кличке Киара и сделать с ним фотографию.