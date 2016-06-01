Бывших адвоката и полицейского осудили в Башкирии

Семь лет колонии строгого режима получил Денисов и запрет на госслужбу на 3 года. Его также лишили звания «Подполковника юстиции». Адвокат Мындря заплатит штраф в 1 миллион 120 тысяч рублей и тоже на три года лишиться права на работу адвокатом.