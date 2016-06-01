Бывших адвоката и полицейского осудили в Башкирии

Интернет-издание Mkset.ru пишет, что в 2014 году бывший полицейский через адвоката предложил преступнику закрыть возбужденное уголовное дело. Если все материалы по нему будут уничтожены, мужчина должен был отдать 160 000 рублей, но отдал только половину. Подозреваемых задержали во время передачи денег.
Семь лет колонии строгого режима получил Денисов и запрет на госслужбу на 3 года. Его также лишили звания «Подполковника юстиции». Адвокат Мындря заплатит штраф в 1 миллион 120 тысяч рублей и тоже на три года лишиться права на работу адвокатом.