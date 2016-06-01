Жители Уфы рискуют остаться без лифтов

Сейчас именно представители «Уфа Лифт Плюс» находятся в диспетчерских лифтов. Сами ЧОПовцы не скрывают, что их наняло руководство этой фирмы. Видимо, конкурент «БЛК» решил перейти к активным действиям после того, как суд встал на сторону «Башкирской лифтовой компании». Более того, суд трижды выносил решение в пользу этой фирмы. Но, как мы видим, «Уфа Лифт Плюс» не сдалась и перешла к незаконным методам конкурентной борьбы.