rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Уфы рискуют остаться без лифтов

1 июня 2016, 09:39
Уже давно лифты в городе Уфа обслуживают специалисты «Башкирской лифтовой компании». Но сегодня они не смогли приступить к своим обязанностям, так как в рабочих помещениях находились посторонние люди.

Издание Mkset.ru со ссылкой на замгендиректора «БЛК» Анатолия Козлова пишет о том, что диспетчерские заняли неизвестные, которых охраняют сотрудники одного из ЧОПов Уфы. По словам Козлова, речь идёт о настоящем рейдерском захвате и шантаже. Представитель «БЛК» рассказал, что рейдеры требуют передать им крупную сумму денег за разблокировку помещений. Речь идёт о сумме в десятки миллионов рублей. Естественно, что руководство «БЛК» не собирается соглашаться на эти требования.

Козлов также рассказал, что около года назад в Уфе было создано новое предприятие, обслуживающее лифты – «Уфа Лифт Плюс». И тогда некоторые управляющие компании заключили с этой фирмой договоры на обслуживание лифтов. Сама компания аффилирована с мэрией города. В итоге «БЛК», которая всегда обслуживала лифты в Уфе, получила серьёзного конкурента.

Сейчас именно представители «Уфа Лифт Плюс» находятся в диспетчерских лифтов. Сами ЧОПовцы не скрывают, что их наняло руководство этой фирмы. Видимо, конкурент «БЛК» решил перейти к активным действиям после того, как суд встал на сторону «Башкирской лифтовой компании». Более того, суд трижды выносил решение в пользу этой фирмы. Но, как мы видим, «Уфа Лифт Плюс» не сдалась и перешла к незаконным методам конкурентной борьбы.

Сложившаяся ситуация вызывает большую тревогу. Об этом заявил руководитель Ассоциации предприятий лифтового хозяйства Республики Башкортостан Владимир Дмитрюк. Он настаивает на незаконном характере действий рейдеров. И сам Дмитрюк публично потребовал вмешательства правоохранителей. Действительно, ситуация вызывает опасения, ведь лифт является источником повышенной опасности. И без должного обслуживания может произойти всё, что угодно.

Генеральный директор «БЛК» Дмитрий Кечкин также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что его компания планирует обратиться в суд. Кечкин требует возбуждения уголовного дела по факту шантажа.

Не могут оставаться в стороне от ситуации и сами уфимцы. Если конфликт будет продолжаться, то город может и вовсе остаться без лифтов.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00