Жители Уфы рискуют остаться без лифтов

Издание Mkset.ru со ссылкой на замгендиректора «БЛК» Анатолия Козлова пишет о том, что диспетчерские заняли неизвестные, которых охраняют сотрудники одного из ЧОПов Уфы. По словам Козлова, речь идёт о настоящем рейдерском захвате и шантаже. Представитель «БЛК» рассказал, что рейдеры требуют передать им крупную сумму денег за разблокировку помещений. Речь идёт о сумме в десятки миллионов рублей. Естественно, что руководство «БЛК» не собирается соглашаться на эти требования.
Козлов также рассказал, что около года назад в Уфе было создано новое предприятие, обслуживающее лифты – «Уфа Лифт Плюс». И тогда некоторые управляющие компании заключили с этой фирмой договоры на обслуживание лифтов. Сама компания аффилирована с мэрией города. В итоге «БЛК», которая всегда обслуживала лифты в Уфе, получила серьёзного конкурента.
Сейчас именно представители «Уфа Лифт Плюс» находятся в диспетчерских лифтов. Сами ЧОПовцы не скрывают, что их наняло руководство этой фирмы. Видимо, конкурент «БЛК» решил перейти к активным действиям после того, как суд встал на сторону «Башкирской лифтовой компании». Более того, суд трижды выносил решение в пользу этой фирмы. Но, как мы видим, «Уфа Лифт Плюс» не сдалась и перешла к незаконным методам конкурентной борьбы.
Сложившаяся ситуация вызывает большую тревогу. Об этом заявил руководитель Ассоциации предприятий лифтового хозяйства Республики Башкортостан Владимир Дмитрюк. Он настаивает на незаконном характере действий рейдеров. И сам Дмитрюк публично потребовал вмешательства правоохранителей. Действительно, ситуация вызывает опасения, ведь лифт является источником повышенной опасности. И без должного обслуживания может произойти всё, что угодно.
Генеральный директор «БЛК» Дмитрий Кечкин также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что его компания планирует обратиться в суд. Кечкин требует возбуждения уголовного дела по факту шантажа.
Не могут оставаться в стороне от ситуации и сами уфимцы. Если конфликт будет продолжаться, то город может и вовсе остаться без лифтов.