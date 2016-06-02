В Башкирии начнут вторую очередь завода «Кроношпан»

Mkset.ru сообщает, что австрийский холдинг согласен продолжать вливание инвестиций в экономику Башкирии. В частности, в строительство производства ориентировано-стружечных плит. Это уже второй проект между Башкирией и инвесторами. Первый закончился тем, что под Уфой построили завод по деревообработке, что вызвало негативную реакцию жителей ближайших деревень и самого города.