В Башкирии начнут вторую очередь завода «Кроношпан»

Mkset.ru сообщает, что австрийский холдинг согласен продолжать вливание инвестиций в экономику Башкирии. В частности, в строительство производства ориентировано-стружечных плит. Это уже второй проект между Башкирией и инвесторами. Первый закончился тем, что под Уфой построили завод по деревообработке, что вызвало негативную реакцию жителей ближайших деревень и самого города.
Илшат Тажитдинов сегодня завершает свою рабочую поездку в Германию.
Кроме подписания соглашения с компанией «Kronospan», планируется обсуждение и тех вопросов, которые связаны с реализацией второй части инвестиционного проекта – строительства в Башкортостане линии производства ориентировано-стружечных плит. Эти плиты будут востребованы в строительстве индивидуального и индустриально жилья.