rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии начнут вторую очередь завода «Кроношпан»

2 июня 2016, 21:34
Сегодня компания «Kronospan Holdings East Limited» и Башкирия подпишут соглашение об инвестициях в австрийской компании в Германии.

Mkset.ru сообщает, что австрийский холдинг согласен продолжать вливание инвестиций в экономику Башкирии. В частности, в строительство производства ориентировано-стружечных плит. Это уже второй проект между Башкирией и инвесторами. Первый закончился тем, что под Уфой построили завод по деревообработке, что вызвало негативную реакцию жителей ближайших деревень и самого города.

Илшат Тажитдинов сегодня завершает свою рабочую поездку в Германию.

Кроме подписания соглашения с компанией «Kronospan», планируется обсуждение и тех вопросов, которые связаны с реализацией второй части инвестиционного проекта – строительства в Башкортостане линии производства ориентировано-стружечных плит. Эти плиты будут востребованы в строительстве индивидуального и индустриально жилья.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00