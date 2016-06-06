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Уфимцам вернут их жильё

6 июня 2016, 22:34
Недавно завершился громкий конфликт между городской администрацией города Уфы и жильцами домов № 10 и № 14, расположенных на улице Лесотехникума.

Интернет-издание Mkset.ru напоминает, что в прошлом году администрация города Уфы приняла волевое решение снести эти два дома ввиду их аварийного состояния и непригодности для жилья, о чем было вынесено распоряжение. Однако жильцы домов в соответствии с этим распоряжением не приобретали новое равное по объему и качеству жилье, и поэтому им пришлось обратиться в прокуратуру за защитой нарушенных прав. Строительно-техническая экспертиза, проведенная по решению суда, обнаружила, что дома нуждаются в ремонте, но не выявила каких-либо признаков аварийности. В связи с этим решение администрации было признано незаконным и недействительным.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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