Уфимцам вернут их жильё

Интернет-издание Mkset.ru напоминает, что в прошлом году администрация города Уфы приняла волевое решение снести эти два дома ввиду их аварийного состояния и непригодности для жилья, о чем было вынесено распоряжение. Однако жильцы домов в соответствии с этим распоряжением не приобретали новое равное по объему и качеству жилье, и поэтому им пришлось обратиться в прокуратуру за защитой нарушенных прав. Строительно-техническая экспертиза, проведенная по решению суда, обнаружила, что дома нуждаются в ремонте, но не выявила каких-либо признаков аварийности. В связи с этим решение администрации было признано незаконным и недействительным.