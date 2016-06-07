Нижегородский грабитель аптеки заключен под стражу

По данным Newsnn.ru, нетрезвый мужчина, ворвавшись в один из аптечных пунктов города, потребовал у сотрудников всех денег из касс. Тогда там было собрано около 100 тысяч рублей.
Бригада полицейских, вовремя прибывших к месту преступления, задержала грабителя. Тот, сопротивляясь, распылил газовый баллончик в сторону страж порядка, но это не помогло ему сбежать. Сейчас мужчина задержан, свою виду, по сообщению пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области, он признал полностью.