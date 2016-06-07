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Нижегородский грабитель аптеки заключен под стражу

7 июня 2016, 16:15
Перед судом за попытку ограбления аптеки предстанет житель Нижнего Новгорода. Инцидент произошел 27 марта 2016 года.

По данным Newsnn.ru, нетрезвый мужчина, ворвавшись в один из аптечных пунктов города, потребовал у сотрудников всех денег из касс. Тогда там было собрано около 100 тысяч рублей.

Бригада полицейских, вовремя прибывших к месту преступления, задержала грабителя. Тот, сопротивляясь, распылил газовый баллончик в сторону страж порядка, но это не помогло ему сбежать. Сейчас мужчина задержан, свою виду, по сообщению пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области, он признал полностью.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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