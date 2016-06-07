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В Нижнем Тагиле начался сбор подписей в защиту Татьяны Кравчук

7 июня 2016, 16:04
Осужденная на 7 лет за убийство мужа Татьяна Кравчук собирается обжаловать приговор. Уже сейчас в защиту землячки выступают жители Нижнего Тагила.

Как пишет Tagilcity.ru, неравнодушные граждане создали петицию, где собирают подписи для пересмотра несправедливого приговора осужденной. Как утверждают представители общественности города, это добрый и отзывчивый человек, который много раз становился жертвой домашнего насилия со стороны супруга. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он постоянно избивал жену. Об этом знали и коллеги Татьяны, которые заставали ее с синяками и ушибами на рабочем месте.

Возмущенные жители собирают подписи в защиту осужденной с целью вручения ее губернатора, чтобы тот смог повлиять на пересмотр дела. Уже сейчас под петицией подписались свыше 280 человек.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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