В Нижнем Тагиле начался сбор подписей в защиту Татьяны Кравчук

Как пишет Tagilcity.ru, неравнодушные граждане создали петицию, где собирают подписи для пересмотра несправедливого приговора осужденной. Как утверждают представители общественности города, это добрый и отзывчивый человек, который много раз становился жертвой домашнего насилия со стороны супруга. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он постоянно избивал жену. Об этом знали и коллеги Татьяны, которые заставали ее с синяками и ушибами на рабочем месте.