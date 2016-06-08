18 июня уфимцы отпразднуют День Хиппи

Издание Mkset.ru пишет, что уфимцев будут развлекать танцами, музыкой и всевозможными мастер-классами. Праздничные мероприятия пройдут на площади перед торговым центром «Башкирия».
Организаторы сообщают, что праздник рассчитан на детей и взрослых. Во время праздничных мероприятий горожане смогут приобрести традиционные украшения хиппи: разноцветные фенечки.
В рамках праздничных мероприятий будут организованы различные тематические площадки. А вечером собравшихся будут развлекать живой музыкой. Так, перед горожанами выступят музыкальные группы «Курайсы» и “Arctic Riddim”.