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18 июня уфимцы отпразднуют День Хиппи

8 июня 2016, 03:22
В середине июня в Уфе состоится необычный праздник. 18 июня горожане отпразднуют «День Хиппи».

Издание Mkset.ru пишет, что уфимцев будут развлекать танцами, музыкой и всевозможными мастер-классами. Праздничные мероприятия пройдут на площади перед торговым центром «Башкирия».

Организаторы сообщают, что праздник рассчитан на детей и взрослых. Во время праздничных мероприятий горожане смогут приобрести традиционные украшения хиппи: разноцветные фенечки.

В рамках праздничных мероприятий будут организованы различные тематические площадки. А вечером собравшихся будут развлекать живой музыкой. Так, перед горожанами выступят музыкальные группы «Курайсы» и “Arctic Riddim”.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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