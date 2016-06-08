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Хуруджи не признал свою вину на заседании суда в Ростове

8 июня 2016, 09:25
Александр Хуруджи, против которого ведется дело о мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере, не признал своей вины на заседании в Ворошиловском районном суде Ростова, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы Ворошиловского суда.

Напомним, акционер АО "Энергия" Александр Хуруджи с декабря 2015 года находится под стражей. Его обвиняют в хищении 500 миллионов рублей у госкорпорации "МРСК Юга" и отмывании денежных средств. 

Как сообщает сотрудник пресс-службы, на первом судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение.

"Подсудимый сказал, что не согласен с предъявленным ему обвинением", - рассказал собеседник агентства.

Следующее судебное заседание по делу Хуруджи, по словам представителя суда, пройдет 14 июня в 10.30.

#Новости#Мошенник или омбудсмен#Происшествия#Денис Объедкин
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