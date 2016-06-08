Хуруджи не признал свою вину на заседании суда в Ростове

Напомним, акционер АО "Энергия" Александр Хуруджи с декабря 2015 года находится под стражей. Его обвиняют в хищении 500 миллионов рублей у госкорпорации "МРСК Юга" и отмывании денежных средств.



Как сообщает сотрудник пресс-службы, на первом судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение.



"Подсудимый сказал, что не согласен с предъявленным ему обвинением", - рассказал собеседник агентства.



Следующее судебное заседание по делу Хуруджи, по словам представителя суда, пройдет 14 июня в 10.30.

