Инфляция в Башкортостане в мае составила 0,4%

Интернет-издание Mkset.ru сообщает, что больше всего в республике подорожали картофель, гречка, лук, свинина и колбаса. В то же время отмечается и снижение цен на некоторые продовольственные товары. Правда, связанно оно и с сезонным фактором. Например, цены на свежие помидоры снизились почти на 30%, а на свежие огурцы – на 8,6%. Дешевле в мае стали и яйца (-13,1%).