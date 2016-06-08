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Инфляция в Башкортостане в мае составила 0,4%

8 июня 2016, 03:23
Региональное отделение Росстата опубликовало свежие данные по инфляции в Республике Башкортостан. В сообщении говорится, что в мае инфляция в этом регионе составила 0,4%.

Интернет-издание Mkset.ru сообщает, что больше всего в республике подорожали картофель, гречка, лук, свинина и колбаса. В то же время отмечается и снижение цен на некоторые продовольственные товары. Правда, связанно оно и с сезонным фактором. Например, цены на свежие помидоры снизились почти на 30%, а на свежие огурцы – на 8,6%. Дешевле в мае стали и яйца (-13,1%).

В годовом исчислении при сравнении показателей мая 2015 и 2016 годов можно прийти к выводу, что инфляция составила 6,1%. К слову, общероссийский показатель инфляции в годовом исчислении составляет 7,3%. Так что, в Башкортостане цены растут медленнее, чем в других регионах.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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