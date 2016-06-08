Незаконные сборы взносов на капительный ремонт обнаружены в Ставрополье

Newstracker пишет о том, что фактов неправомерного сбора денежных средств по Ставропольскому краю было выявлено несколько, и по факту выявленных нарушений уже принимаются соответствующие меры. Тем не менее, глава ведомства затруднился назвать сумму сборов и даже названия управляющих компаний, которые этим занимались. Федеральный закон об организации капремонта многоквартирных домов гласит, что средства, собираемые на капительный ремонт, должны направляться напрямую на счет регионального оператора. Вопреки законодательству, был выявлен случай направления денег на счет чужого дома. Савченко сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры на предмет возврата денег.