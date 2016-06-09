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8-летняя девочка получила черепно-мозговую травму в ДТП под Н. Тагилом

9 июня 2016, 08:55
Вчера днём в нескольких километрах от города Нижний Тагил произошло дорожно-транспортное происшествие. На мокрой трассе столкнулись автомобили Nissan и Lifan.

Издание Tagilcity.ru пишет, что человеческих жертв удалось избежать. Тем не менее, 8-летняя пассажирка автомобиля Nissan получила сотрясение мозга и черено-мозговую травму. Теперь ребёнок пройдёт курс лечения в третьей детской больнице Нижнего Тагила. За рулём автомобиля Lifan находилась 44-летняя женщина, ей госпитализация не потребовалась.

Что касается второго участника ДТП, то именно он выехал на полосу встречного движения. За рулём автомобиля Nissan находился мужчина, потерявший управление. Не справившись с управлением на мокрой дороге, водитель допустил лобовое столкновение.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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