8-летняя девочка получила черепно-мозговую травму в ДТП под Н. Тагилом

Издание Tagilcity.ru пишет, что человеческих жертв удалось избежать. Тем не менее, 8-летняя пассажирка автомобиля Nissan получила сотрясение мозга и черено-мозговую травму. Теперь ребёнок пройдёт курс лечения в третьей детской больнице Нижнего Тагила. За рулём автомобиля Lifan находилась 44-летняя женщина, ей госпитализация не потребовалась.