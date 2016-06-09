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Девушки из Уфы появятся в третьем сезоне «Танцев»

9 июня 2016, 18:38
Две девушки из Уфы испытали свою судьбу в телепроекте «Танцы» и прошли кастинг

Как пишет Mkset.ru, одна из девушек, Ляйсан Камалова, уже посещала просмотр в 2015 году с национальным башкирским танцем, однако его посчитали скучноватым, и она не прошла далее. Но когда Ляйсан узнала, что кастинг будет проходить снова, то уговорила свою лучшую подругу Гузель. Девушки за короткие сроки выучили танец и отправились покорять Мигеля и Егора в Казань.

Кастинг шел двое суток. Количество участников было неимоверно большим. Ляйсан и Гузель проходили кастинг в первый день, но их не утвердили. Девушки вернусь на родину, так и не получив однозначного ответа. Но когда им позвонили через неделю, их счастью не было предела. - Показ проекта начнется в сентябре, но в Москву мы отправимся уже 23 июня. Пока нам нужно снять видео ролик вместе с Гузель, - сказала Ляйсан.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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