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Ложный звонок не сошел тагильчанину с рук

9 июня 2016, 21:28
Установили личность звонившего в полицию, который сообщил о том, что вокзал заминирован. Суд огласил приговор по данному делу.

Как пишет Tagilcity.ru, в начале осени прошлого года в спецслужбы поступил звонок, в котором говорилось о том, что в здании вокзала бомба. Взрывного устройства в здании не нашли, хотя все службы сработали оперативно. Правоохранительные органы разыскали звонившего.

Несколько дней назад закончился суд, на котором нарушителю присудили 480 часов исправительных работ. Парень не рассказал, что подвигло его на данный звонок, но есть подозрения, что это было вызвано алкоголем. Кроме исправительных работ ему присудили 20 тысяч штрафа, которые были потрачены на выезд спецслужб.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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