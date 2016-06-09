Ложный звонок не сошел тагильчанину с рук

Несколько дней назад закончился суд, на котором нарушителю присудили 480 часов исправительных работ. Парень не рассказал, что подвигло его на данный звонок, но есть подозрения, что это было вызвано алкоголем. Кроме исправительных работ ему присудили 20 тысяч штрафа, которые были потрачены на выезд спецслужб.