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Опубликовали праздничную программу на День города Нижнего Новгорода

10 июня 2016, 23:43
Нижний Новгород ждут концерты, фестивали, спортивные мероприятия, экскурсии в День города.

Newsnn.ru сообщает, что местные власти опубликовали окончательную праздничную программу на 12 июня. Нижегородцы и гости города смогут увидеть соревнования по пляжным видам спорта, посетить 4-й Международный фестиваль «Секреты мастеров», фестиваль уличных театров и другое. Первый раз в городе состоится регата маломерных судов, которые движутся благодаря солнечной энергии. Целый день на 5 площадках Нижнего Новгорода будут проходить экскурсии «795 шагов по городской истории».

Как всегда, главной точкой празднования станет площадь Минина и Пожарского. Концерт стартует в 13-00 и начнет его детский театр «Вера» с историческим прологом. В 13-30 жители и гости города смогут послушать хор из 795 лучших голосов города. После чего концерт продолжится выступлением Международного оркестра и городских творческих коллективов. Нижегородцы смогут также потанцевать на «Дискотеке 80-х» и послушать городские рок-группы.

Певицу Натали пригласили в этом году в качестве главного артиста. Выступление певицы начнется в 21-15. Мультимедийное меппинг-шоу станет кульминацией праздника. Традиционный фейерверк завершит праздник в 22-50.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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