Опубликовали праздничную программу на День города Нижнего Новгорода

Как всегда, главной точкой празднования станет площадь Минина и Пожарского. Концерт стартует в 13-00 и начнет его детский театр «Вера» с историческим прологом. В 13-30 жители и гости города смогут послушать хор из 795 лучших голосов города. После чего концерт продолжится выступлением Международного оркестра и городских творческих коллективов. Нижегородцы смогут также потанцевать на «Дискотеке 80-х» и послушать городские рок-группы.