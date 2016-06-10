Скоро в школьную программу включат произведения ставропольских авторов

Как говориться в сообщении, писатели обращались к Андрею Джатдоеву, главе администрации, с просьбой о помощи в формировании фондов для библиотек города детской литературой. Кроме того, прозвучала просьба издать полное собрание сочинений Ильи Сургучева – русского драматурга и увековечивании памяти Якова Абрамова – историка и известного писателя.