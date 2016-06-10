rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Скоро в школьную программу включат произведения ставропольских авторов

10 июня 2016, 20:39
Творчество авторов Ставрополя займет место в школьной программе края, как сообщает администрация Ставрополя.

Как пишет Newstracker.ru, мэрия и сообщество ставропольских писателей продолжат сотрудничество. Еще в прошлом году в Ставрополе заработала «Школа литературного мастерства» и осуществлен проект «Ставрополь литературный». В рамках данного проекта фотографии писателей появились на улицах города. В 2016 начатая работа продолжиться.

Как говориться в сообщении, писатели обращались к Андрею Джатдоеву, главе администрации, с просьбой о помощи в формировании фондов для библиотек города детской литературой. Кроме того, прозвучала просьба издать полное собрание сочинений Ильи Сургучева – русского драматурга и увековечивании памяти Якова Абрамова – историка и известного писателя.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00