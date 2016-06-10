В Ставропольском крае господдержка бизнеса сократилась вдвое

По словам Андрея Мурги, расходы из госбюджета на поддержку МСП будут составлять 185 миллионов рублей, бОльшая часть из которых пойдёт на создание индустриального парка «Мастер». Кроме того, существенная сумма из субсидии будет выделена на микрозаймы фермерам, которые пострадали от града в мае этого года.