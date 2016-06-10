В Ставропольском крае господдержка бизнеса сократилась вдвое

Как пишет Newstracker.ru, от имени губернатора будет направлено письмо в Министерство экономического развития России. Заместитель председателя Правительства края сообщил, что послание будет содержать просьбу об увеличении расходов на поддержку бизнеса Ставропольского края до уровня прошлого года.
По словам Андрея Мурги, расходы из госбюджета на поддержку МСП будут составлять 185 миллионов рублей, бОльшая часть из которых пойдёт на создание индустриального парка «Мастер». Кроме того, существенная сумма из субсидии будет выделена на микрозаймы фермерам, которые пострадали от града в мае этого года.