В Уфе состоялся парад полицейских, собак и коней

Mkset.ru сообщает, что министр внутренних дел в своем выступлении коротко рассказал о задачах, поставленных перед полицией, а также об успехах, достигнутых правоохранительными органами Башкирии. Во время выступления министра четвероногие защитники порядка вели себя очень смирно. Помимо непосредственных сотрудников правоохранительных органов, в смотре приняли участие и гражданские, принявшие участие в раскрытии преступлений и проявившие в этом деле смелость и решимость.
Во время парада были показаны единицы специальной техники и автотранспорта. На смотре были вручены дипломы и ценные подарки. Самой маленькой участницей, получившей подарок, стала Сафина Халикова, принимавшая участие во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Девочка стала одной из победительниц конкурса и получила в подарок от министра современный смартфон.