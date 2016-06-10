В Уфе состоялся парад полицейских, собак и коней

Mkset.ru сообщает, что министр внутренних дел в своем выступлении коротко рассказал о задачах, поставленных перед полицией, а также об успехах, достигнутых правоохранительными органами Башкирии. Во время выступления министра четвероногие защитники порядка вели себя очень смирно. Помимо непосредственных сотрудников правоохранительных органов, в смотре приняли участие и гражданские, принявшие участие в раскрытии преступлений и проявившие в этом деле смелость и решимость.

