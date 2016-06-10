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В Уфе состоялся парад полицейских, собак и коней

10 июня 2016, 17:12
На площади перед «Уфа-арена» прошел парад, в котором приняли участие сотрудники правоохранительных органов Башкирии в лице полицейских и их младших четвероногих товарищей.

Mkset.ru сообщает, что министр внутренних дел в своем выступлении коротко рассказал о задачах, поставленных перед полицией, а также об успехах, достигнутых правоохранительными органами Башкирии. Во время выступления министра четвероногие защитники порядка вели себя очень смирно. Помимо непосредственных сотрудников правоохранительных органов, в смотре приняли участие и гражданские, принявшие участие в раскрытии преступлений и проявившие в этом деле смелость и решимость.

Во время парада были показаны единицы специальной техники и автотранспорта. На смотре были вручены дипломы и ценные подарки. Самой маленькой участницей, получившей подарок, стала  Сафина Халикова, принимавшая участие во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Девочка стала одной из победительниц конкурса и получила в подарок от министра современный смартфон.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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