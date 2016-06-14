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В нижегородских автобусах планируется ввести электронную систему оплаты

14 июня 2016, 21:29
По сообщению, размещенному на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, Муниципальное предприятие ««Нижгородпассажиравтотранс» объявило запрос цен на заключение договора на оказание услуг АСКОП – автоматизированной системы контроля оплаты про

Newsnn.ru сообщает, что результаты торгов будут известны 20 июня.

Максимальная стоимость услуг во втором полугодии текущего года, по предварительным данным, составит более 13 миллионов рублей.

За 2014 год выручка предприятия составила 1,633 миллиардов рублей, в то время как чистый убыток приравнялся к 62,109 миллионам рублей.

Система позволит не только производить оплату в наземном транспорте предприятия по всей области, но и составлять мониторинги потока пассажиров, а также загруженность транспорта.

Все это необходимо для облегчения пользованием общественным транспортом, а также для оптимизации работы предприятия.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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