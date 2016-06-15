День города Нижнего Новгорода отметили более 150 тысяч человек

По данным Newsnn.ru, пристальным вниманием зрителей были одарены такие события, как фестиваль новой городской культуры, собравший больше всего человек, фестиваль народных художественных промыслов, а также фестиваль ландшафтного дизайна.
Особенно популярным среди жителей города стало первое событие из этого списка: горожан очень заинтересовали показанные в рамках фестиваля номера музыкантов, ди-джеев, танцоров, а также показ тюнингованных автомобилей.
Народные гуляния в городе закончились прогремевшим концертом, открыла который певица Натали. Глава департамента культуры отмечает, что в этот день Нижний Новгород стал богаче на 53 человека – именно столько малышей появились на свет в роддомах.