rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

День города Нижнего Новгорода отметили более 150 тысяч человек

15 июня 2016, 22:32
Нижегородцы торжественными мероприятиями встретили День города. В этот день город был полон событий, которые посетили сто пятьдесят тысяч человек.

По данным Newsnn.ru, пристальным вниманием зрителей были одарены такие события, как фестиваль новой городской культуры, собравший больше всего человек, фестиваль народных художественных промыслов, а также фестиваль ландшафтного дизайна.

Особенно популярным среди жителей города стало первое событие из этого списка: горожан очень заинтересовали показанные в рамках фестиваля номера музыкантов, ди-джеев, танцоров, а также показ тюнингованных автомобилей.

Народные гуляния в городе закончились прогремевшим концертом, открыла который певица Натали. Глава департамента культуры отмечает, что в этот день Нижний Новгород стал богаче на 53 человека – именно столько малышей появились на свет в роддомах.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00