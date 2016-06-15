Ситуацию на рынке зерна на Ставрополье проверит ФАС

Будут проанализированы причины ценовых модификаций на переработку зерна, использование элеваторов, а также исследован характер формирования конкуренции на рынке хранения культур. Вместе с сотрудниками Федеральной антимонопольной службы в проверке примут участие представители власти и сами фермеры.