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Ситуацию на рынке зерна на Ставрополье проверит ФАС

15 июня 2016, 20:10
Конкуренция и связанная с ней политика ценообразования в области производства и реализации зерна на Ставрополье станет объектом исследования Федеральной антимонопольной службы.

По данным Newstracker.ru, основной целью проверок станет предотвращение монополизации в деятельности ставропольских фермеров.

Будут проанализированы причины ценовых модификаций на переработку зерна, использование элеваторов, а также исследован характер формирования конкуренции на рынке хранения культур. Вместе с сотрудниками Федеральной антимонопольной службы в проверке примут участие представители власти и сами фермеры.

Все данные, полученные в ходе проверок, будут размещены на сайте Управления ФАС по Ставропольскому краю.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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