Ситуацию на рынке зерна на Ставрополье проверит ФАС

По данным Newstracker.ru, основной целью проверок станет предотвращение монополизации в деятельности ставропольских фермеров.
Будут проанализированы причины ценовых модификаций на переработку зерна, использование элеваторов, а также исследован характер формирования конкуренции на рынке хранения культур. Вместе с сотрудниками Федеральной антимонопольной службы в проверке примут участие представители власти и сами фермеры.
Все данные, полученные в ходе проверок, будут размещены на сайте Управления ФАС по Ставропольскому краю.