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В связи с реконструкцией закрывается часть пр. Молодежного в Н.Новгороде

15 июня 2016, 22:49
Жителей Нижнего Новгорода в связи с проектом по реконструкции дорог ожидают некоторые неудобства. Так, например, с 07.07.16 до 15.10.16 планируется к закрытию участок дороги от пр. Октября до ул. Краснодонцев.

Как сообщает Newsnn.ru, нижегородцам предложат путь объезда, который планируется к организации на пр. Ильича. С 15.10.16 по проекту планируется закрытие дорожного участка от ул. Краснодонцев до ул. Красноуральской, а объезд, в свою очередь, будет там же – на пр. Ильиче или же на ул. Школьной. Кроме того, отмечается, с 01.07.16 по 01.12.16 от ул. .Красноуральской до АЗС «ЛУКОЙЛ» дорожное движение будет проходить по суженой части проезда.

Данные мероприятия запланированы к приближающемуся событию – Чемпионату мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Отмечается также, что в настоящий момент все схемы проездов находятся на согласовании с администрацией.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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