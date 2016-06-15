В связи с реконструкцией закрывается часть пр. Молодежного в Н.Новгороде

Как сообщает Newsnn.ru, нижегородцам предложат путь объезда, который планируется к организации на пр. Ильича. С 15.10.16 по проекту планируется закрытие дорожного участка от ул. Краснодонцев до ул. Красноуральской, а объезд, в свою очередь, будет там же – на пр. Ильиче или же на ул. Школьной. Кроме того, отмечается, с 01.07.16 по 01.12.16 от ул. .Красноуральской до АЗС «ЛУКОЙЛ» дорожное движение будет проходить по суженой части проезда.