Остановки в центре Ростова могут перенести

Речь идет о переносе остановочных комплексов "Ворошиловский" и "Буденновский". Водители автобусов и маршрутных такси, прибывающих на эти остановки, нарушают правила дорожного движения и останавливаются для посадки и высадки пассажиров не только на специально отведенных участках, но и прямо на пешеходных переходах.