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Остановки в центре Ростова могут перенести

16 июня 2016, 15:20
Остановки общественного транспорта в донской столице, расположенные по улице Красноармейской, могут перенести, сообщает горадминистрация Ростова-на-Дону.

Речь идет о переносе остановочных комплексов "Ворошиловский" и "Буденновский". Водители автобусов и маршрутных такси, прибывающих на эти остановки, нарушают правила дорожного движения и останавливаются для посадки и высадки пассажиров не только на специально отведенных участках, но и прямо на пешеходных переходах.

"Один из вариантов решения этой проблемы предусматривает перенос остановочных комплексов на 15 метров вперед по ходу движения транспорта и установку ограждений в зоне пешеходных переходов",  - пояснили в горадминистрации.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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