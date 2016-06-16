Остановки в центре Ростова могут перенести

Речь идет о переносе остановочных комплексов "Ворошиловский" и "Буденновский". Водители автобусов и маршрутных такси, прибывающих на эти остановки, нарушают правила дорожного движения и останавливаются для посадки и высадки пассажиров не только на специально отведенных участках, но и прямо на пешеходных переходах.
"Один из вариантов решения этой проблемы предусматривает перенос остановочных комплексов на 15 метров вперед по ходу движения транспорта и установку ограждений в зоне пешеходных переходов", - пояснили в горадминистрации.